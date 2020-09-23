محكمة الاحتلال تُثبت الاعتقال الإداري بحق القيادي بحماس "أحمد عطون"

أحمد عطون

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رام الله - دنيا الوطن

رفضت محكمة (عوفر) العسكرية، الأربعاء، استئناف حكم القيادي في حركة (حماس)، الأسير المبعد عن مدينة القدس، أحمد عطون، دون تقديم أي مبررات، وثبتت الحكم الصادر بحقه لمدة 4 أشهر إدارياً.



وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت عطون بتاريخ 26/8/2020 وحولته للاعتقال الإداري.



يذكر، أن عطون أسير محرر، أمضى ما يزيد عن 15 عاماً في سجون الاحتلال، ويتواجد حالياً في سجن (عوفر) العسكري، حيث يعاني من مشاكل صحية كالضغط والسكري، وآلام في الظهر ولديه حصوة في الكلى.