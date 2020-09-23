الحساينة: الانتخابات المخرج الحقيقي لإنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق المصالحة

مفيد الحساينة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان السابق: إن إجراء الانتخابات، يعد المخرج الحقيقي لإنهاء الانقسام الداخلي، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.



وأكد الحساينة على أهمية استعادة الوحدة الوطنية، وإعادة اللحمة بين شطري الوطن؛ لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه شعبنا الفلسطيني، والتي تهدد المشروع الوطني.



وأشار إلى أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل، شكل نقطة تحول لواقع جديد من الوحدة الوطنية، ‫متمنياً أن يتوج لقاء حركتي فتح وحماس في إسطنبول، بإجراء انتخابات فلسطينية، من شأنها بناء برنامج سياسي وطني مشترك‬.



وطالب الحساينة من الكل الفلسطيني، بمكوناته ومؤسساته، ‫الالتفاف حول الشرعية الفلسطينية، ودعم قرارات الرئيس محمود عباس، الذي يواصل مواجهة مخططات "الضم" و(صفقة القرن) و"التطبيع"، من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.