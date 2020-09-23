دولي

الولايات المتحدة: دولة عربية أخرى ستطبع علاقاتها مع إسرائيل في اليومين المقبلين

الولايات المتحدة: دولة عربية أخرى ستطبع علاقاتها مع إسرائيل في اليومين المقبلين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت كيلي نايت كرافت، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، لدى الأمم المتحدة، أن دولة عربية أخرى، ستوقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، في غضون اليومين المقبلين.

وأضافت كرافت: "خطتنا هي جلب المزيد من الدول التي سنعلن عنها في القريب العاجل، ولكن يمكننا القول إن دولة واحدة ستوقع غدًا أو بعد غد، وأعرف أن الآخرين سيتبعون".

وكان موقع (واللا) الإسرائيلي، قال في وقت سابق: إن المفاوضات التي جرت خلال الأيام الأخيرة في أبو ظبي بين الولايات المتحدة والسودان، بشأن إمكانية إبرام اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، انتهت دون تحقيق انفراجة.

وأوضح الموقع، أن الخلاف الرئيسي بين الطرفين، يدور حول نطاق حزمة المساعدات الاقتصادية، التي ستقدمها واشنطن للسودان في إطار عملية التطبيع.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أن المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبوظبي، بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب، جاءت مثمرة، واتسمت بالجدية والصراحة.

وأوضح البرهان، وفق قناة (العربية)، أن الوفد السوداني، بحث مع نظيره الأمريكي، دور السودان في تحقيق السلام بالمنطقة، مشيراً إلى أنهما ناقشا مستقبل السلام العربي الإسرائيلي.

وأشار البرهان، إلى أنهما أكدا حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه، وفق حل الدولتين، لافتاً إلى أن نتائج المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبوظبي، ستعرض على مؤسسات الحكم الانتقالي.

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