سلطات الاحتلال تُخطر بوقف العمل في أرض زراعية جنوب الخليل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بوقف العمل في أراض زراعية، بمسافر يطا، جنوب الخليل.



وأفاد مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا، فؤاد العمور، بأن الاحتلال أخطر بوقف العمل في استصلاح أرض زراعية في قرية بيرين بمسافر يطا، تعود ملكيتها للمواطن فوزي جابر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال شارع الشلالة، الواصل ما بين منطقة باب الزاوية وسط المدينة، وبين البلدة القديمة منها، ومنعت المواطنين من التنقل عبره، والوصول إلى منازلهم.