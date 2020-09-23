الخليل: سلطات الاحتلال تُصدر أمراً عسكرياً بالاستيلاء على أراض بتل الرميدة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أمراً عسكرياً بالاستيلاء ووضع اليد على أراض بمنطقة تل الرميدة في مدينة الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، سلمت عدداً من المواطنين بتل الرميدة، أمراً عسكرياً بوضع اليد على ما يقارب من 17 موقعاً في المنطقة، وبما مساحته (3,807 دونم) من أراضي المواطنين، حسب ما جاء بالأمر العسكري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال الحاج راضي أبو عيشة، وهو أحد المواطنين الذين تم تسليمهم الأمر العسكري: إن جنود الاحتلال، أعلموه أنه سيتم وضع أعمدة وتركيب كاميرات للمراقبة في محيط منزله في الجزء الذي تم الاستيلاء عليه، وفق الأمر العسكري.