شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يُطالب النيابة العامة بغزة بالتحقيق الجدي بحادثة شجار خانيونس

مركز حقوقي يُطالب النيابة العامة بغزة بالتحقيق الجدي بحادثة شجار خانيونس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بشدة، الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في مدينة خانيونس، يوم أمس، خلال شجار عائلي، استخدمت خلاله الأسلحة النارية.

وأسفر الشجار عن إصابة ثلاثة مواطنين بأعيرة نارية، بينهم طفلان، وإصابة خمسة من أفراد الشرطة بالحجارة، إصابة أحدهم بالغة في رأسه، خلال تدخلهم لفض الشجار الدامي.  

ويشير المركز بقلق إلى تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة النارية خلال الشجارات العائلية والشخصية، والاعتداء السافر على سيادة القانون، مما يهدد السلم الأهلي والمجتمعي.  

وطالب النيابة العامة في غزة، بالتحقيق الجدي في ظروف الحادثة، وتقديم المتورطين فيها للعدالة، كما يطالب السلطات باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها وضع حد لاستخدام الأسلحة النارية في الشجارات العائلية.

وكان شجار قد اندلع في حوالي الساعة 5:00 مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 22 أيلول/ سبتمبر 2020، بين أفراد من عائلتي (ش)، و(ب) وسط مدينة خانيونس، تطور إلى تراشق بالحجارة، وإطلاق نار. 

وعند الساعة 10:00 مساءً، تجددت المشكلة بين الجانبين بشكل أوسع، وحدث تراشق واسع بالحجارة، وإطلاق نار وعبوات محلية الصنع، أسفر إطلاق النار عن إصابة ثلاثة مواطنين منهم طفلان، من عائلة (ب)، وهم: (م. أ. ب)، (20 عامًا)، وأصيب بشظية عيار ناري في الظهر؛ (ك. م. ب)، (17 عاماً)، وأصيب بعيار ناري مدخل ومخرج أعلى الفخذ الأيسر؛ و(ف. م. ب)، (11 عاماً)، وأصيب بعيار ناري في القدم اليسرى.  

ونقل المصابون إلى مستشفى ناصر بالمدينة، ووصلت إلى المكان دوريات عديدة من الشرطة، وحاولت السيطرة على الأمور، ولاحقت الموجودين في منطقة السكة، حيث وقع الشجار، وتقطن العائلتان، وانتشرت بشكل مكثف، وسط إطلاق نار في الهواء، وجراء الرشق بالحجارة، أصيب خمسة من عناصر الشرطة، هم: 1) الملازم هاني مهنا، وأصيب بحجر في رأسه، تسبب بكسر في الجمجمة، وأدخل لقسم العناية الفائقة في مستشفى ناصر؛ 2) الرائد سلمي البيوك، مدير قوات حفظ النظام والتدخل، وأصيب بحجر في وجهه أسفل العين، ونقل لمستشفى ناصر أيضاً؛ 3) الشرطي أسامة عزمي خليل أبو دقة، وأصيب بحجر في القدم اليسرى وهناك كسر في القدم تم تجبيره؛ 4) الشرطي حامد رياض العقاد، أصيب بحجر في القدم اليمني، وغادر المستشفى؛ و5) الملازم محمد فوزي عمران، وأصيب بحجر في القدم اليسرى.

وأصدرت قيادة الشرطة، بياناً، ذكرت فيه أنها سيطرت على شجار بين عائلتين في خانيونس، مساء أمس، وأصيب جراء ذلك خمسة من عناصر الشرطة.  

وأضاف البيان، أن الشرطة، اعتقلت المتسببين في الشجار من العائلتين، من بينهم مُطلقو النار، كما صادرت قطع السلاح المستخدمة.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إذ ينظر بقلق إلى استمرار مظاهر سوء استخدام السلاح، ووقوع مزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، فإنه يطالب الأجهزة المختصة بملاحقة المسؤولين عن هذه الحوادث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما يطالبها بتوفير الحماية للمواطنين، وباتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم، وبإجراء كل ما يلزم؛ لمنع مثل هذه الحوادث والوصول لحالة السلم الأهلي وسيادة القانون.

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