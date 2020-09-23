النائب العام بغزة يناقش مع رئيس الصليب الأحمر ضمانات وظروف احتجاز النزلاء بظل (كورونا)







رام الله - دنيا الوطنخلال زيارته لمقر البعثة الدولية للصليب الأحمر، ناقش النائب العام بغزة، المستشار ضياء الدين المدهون، مع السيد/ ايجناسيو كاراسيس، رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر في قطاع غزة، الضمانات القانونية والإنسانية وظروف الاحتجاز للنزلاء فيظل جائحة (كورونا).وأشار المدهون إلى جهود منظومة العدالة الجنائية، من النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية، في إنفاذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، الصادر عن المجلس التشريعي في شباط/فبراير الماضي، والمعيقات الإجرائية لتطبيق بعض مواد القانون المذكورة، ووسائل تطبيقها واقعاً عملياً؛ و امكان مساهمة اللجنةالدولية للصليب الأحمر في إسناد ودعم ذلك، بما يحقق التوجهات الإصلاحية الحديثة في تأهيل وإصلاح النزلاء، والإسهام بتقويم المظاهر السلبية فى المجتمع.وأكد النائب العام، حرصه على توثيق التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والدولية ضمن سياسات النيابة في الانفتاح على كافة مكونات العدالة.