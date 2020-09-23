الاحتلال يعتقل شابًا من دورا بعد استدعائه لمقابلة مخابراته

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاربعاء، شابا من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيوب عبد الرحمن النمورة، بعد مقابلته مخابراتها في مركز توقيف وتحقيق "عصيون"، بناء على استدعاء كانت قد سلمته له في وقت سابق.