"النيابة العامة" بغزة تفتح تحقيقاً بـ 258 قضية على مستوى محافظات القطاع



ومن ضمن القضايا، 107 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، بالإضافة إلى 59 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت إلى توقيف 44 متهم على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنقالت "النيابة العامة" بغزة، اليوم الأربعاء، إنها فتحت تحقيقاً بـ 258 قضية على مستوى محافظات القطاع.وأضافت في تقريرها اليومي، أن 45 قضية منها تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، و47 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.