الأسرى في سجون عسقلان وجلبوع وريمون ونفحة ومجدو يقررون إرجاع وجبات الطعام

ارشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد نادي الأسير بأن الأسرى في خمسة سجون وهي (عسقلان، وجلبوع، وريمون، ونفحة، ومجدو) قرر إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام يومي الجمعة والسبت، احتجاجا على قرار الاحتلال بإغلاق حساب "الكانتينا" الخاصة بمشتريات الأسرى وإعادة الحوالة الخاصة بها.



وكانت سلطات الاحتلال رفضت استلام الحوالة المالية الخاصة "بكانتينا" للأسرى.



وحذر نادي الأسير من تداعيات قرار الاحتلال الخطير، الذي يمس احتياجات الأسرى الأساسية، حيث يعتمد الأسرى بما يزيد عن 60% على "الكانتينا" في توفير طعام جيد لهم واحتياجات أساسية أخرى، الأمر الذي سيفاقم من الظروف الحياتية الصعبة التي يواجهونها بالأصل.



وطالب نادي الأسير المؤسسات الوطنية والأهلية والحقوقية والدولية أن تقف عند مسؤولياتها لوقف هذا الاجراء الخطير.