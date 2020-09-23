شؤون فلسطينية

إعلام الأسرى: الحوار مع إدارة سجن (عوفر) سلبي والأمور تتجه للإضراب

إعلام الأسرى: الحوار مع إدارة سجن (عوفر) سلبي والأمور تتجه للإضراب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير مكتب إعلام الأسرى، ناهد الفاخوري إن نتيجة جلسات الحوار مع إدارة سجن (عوفر) حتى اللحظة سلبية وأن الساعات القادمة حاسمة بشأن قرار دخول الإضراب المفتوح عن الطعام.

 ونوه الفاخوري الى أن مئات الأسرى في عوفر يستعدون لخوض معركة الأمعاء الخاوية على رأسهم قامات وطنية وأسرى مرضى وكبار في السن.

 كما أكد أن الأسرى عاقدون العزم على انتزاع حقوقهم مهما كلفهم ذلك من ثمن، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

 وأوضح الفاخوري أنه في حال قرر أسرى عوفر الدخول بالإضراب فإن الأسرى في باقي السجون لن يقفوا مكتوفي الأيدي.

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