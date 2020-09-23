الشرطة تعتقل سائق مركبة قام بصدم مركبتين ولاذ بالفرار في جنين وطوباس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على بلاغ والتنسيق ما بين غرفة عمليات شرطة جنين وطوباس عن قيام مركبة بدعس حدث ولاذت بالفرار داخل بلدة عقابا في محافظة طوباس وصدم مركبتين اثناء الفرار، حيث تم إرسال الإسعاف والشرطة إلى المكان وتم نقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج.



وأضافت: بعد البحث والتحري وجمع المعلومات والتنسيق ما بين شرطة طوباس وجنين تم رصد مكان وجود المركبة وتحركت قوة من مركز شرطة الزبابدة إلى المكان وتم ضبط المركبة وإلقاء القبض على السائق.



وأكدت بأنه تم حجز المركبة وتوقيف السائق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا وإحالته للنيابة العامة.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الأربعاء، القبض على سائق مركبة، قام بدعس حدث وصدم مركبتين، ولاذ بالفرار في جنين وطوباس.