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الرئيس العراقي: نؤكد على أهمية ايجاد حل عادل وشامل للشعب الفلسطيني

الرئيس العراقي: نؤكد على أهمية ايجاد حل عادل وشامل للشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، وضرورة ايجاد حل عادل وشامل لها، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.

وأوضح الرئيس العراقي في كلمته، أمام أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مساء اليوم الأربعاء، أن إقامة الدولة الفلسطينية يساعد في استقرار المنطقة والعالم.

وفي سياق آخر، قال برهم: إن الحرب مازالت مستمرة على الإرهاب وأن العراق عانى من الإرهاب والفساد وبأن الحكومة الحالية استجابت لطلب الحراك الشعبي ويجب معالجة الخلل الحالي في منظومة الحكم.

وأضاف: "العراق محمل بتركات أكثر من أربعين عاماً من الحروب والمعاناةِ والحِصار واستباحةِ الإرهاب حيث عانى هذا العام، كما هو الحال مع بقية الدول، من انهيارِ أسعارِ النفط في الأسواقِ العالمية وتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية مِن جراء محنةِ كورونا. كان لهذا الانهيار المتزامن مع الوباء أثره الخطير، حيث وضَعَنا فجأة أمامَ تحدياتٍ جسيمة".

وأشار برهم صالح إلى أنه "لا يمكن لنا أن نستخفّ بخطورةِ الارهاب وخطورةِ عودتِه وإعادةِ تنظيمِه لفلولِه. اذ نعتقد أن أي تراخٍ أو تهاون او الانشغالَ بصراعاتٍ في المنطقة سيكون متنفساً لعودةِ تلك المجاميعِ الظلامية".

ونوه إلى أن "التهاون في مكافحة الفسادِ المستشري والتدخلات التي تمس السيادة الوطنية لبلداننا من شأنِه أيضا ان يعرقل جهود مكافحةِ الإرهاب والتطرف".

 

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