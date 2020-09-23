الرئيس الجزائري: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أساس الاستقرار في الشرق الأوسط

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشريف.



وأضاف الرئيس تبون في كلمته، أمام أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مساء اليوم الأربعاء، أن ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف أو المساومة بدولته المستقلة، مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط.



وفي سياق آخر، أكد تبون أن الجزائر عملت على التقريب بين الفرقاء في ليبيا وجمعهم في مفاوضات حول عملية سياسية، وقال: "سياستنا الخارجية مبنية على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها "، مطالبا بضرورة مغادرة كافة القوات الأجنبية للأراضي الليبية.



وعن الوضع في دولة مالي قال تبون إنه:" نتابع عن قرب الوضع الحساس في مالي ونتطلع إلى عودة سريعة للنظام الدستوري".



وعن الوضع الداخلي في بلاده، جدد الرئيس الجزائري التزام بلاده بمحاربة الإرهاب والتطرف باعتبارهما تهديد للأمن والتنمية في العالم.



وأضاف:" قاربنا على الانتهاء من وضع إطار وطني لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".