محافظ جنين يصدر قراراً برفع الإغلاق عن بلدة "ميثلون"
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، مساء اليوم الأربعاء، قراراً، برفع الإغلاق عن بلدة "ميثلون".
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بعد تقييم الحالة الوبائية في بلدة ميثلون، فقد تقرر رفع الإغلاق عن البلدة ابتداءً من صباح يوم غد الخميس.
أصدر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، مساء اليوم الأربعاء، قراراً، برفع الإغلاق عن بلدة "ميثلون".
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بعد تقييم الحالة الوبائية في بلدة ميثلون، فقد تقرر رفع الإغلاق عن البلدة ابتداءً من صباح يوم غد الخميس.
ودعا الرجوب المواطنين إلى الامتناع عن إقامة المناسبات والأعراس والتزام المصابين بالحجر المنزلي.
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