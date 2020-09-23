محافظ جنين يصدر قراراً برفع الإغلاق عن بلدة "ميثلون"





ودعا الرجوب المواطنين إلى الامتناع عن إقامة المناسبات والأعراس والتزام المصابين بالحجر المنزلي.





رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، مساء اليوم الأربعاء، قراراً، برفع الإغلاق عن بلدة "ميثلون".وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بعد تقييم الحالة الوبائية في بلدة ميثلون، فقد تقرر رفع الإغلاق عن البلدة ابتداءً من صباح يوم غد الخميس.