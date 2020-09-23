دولي

بوتين: سنسجل قريباً لقاحاً روسياً ثانياً مضاداً لفيروس (كورونا)

بوتين: سنسجل قريباً لقاحاً روسياً ثانياً مضاداً لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، أن بلاده ستسجل قريباً لقاحا ثانياً مضادا لفيروس (كورونا) المستجد.

وتطرق بوتين، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام أعضاء مجلس الاتحاد (الشيوخ)، إلى الجهود المبذولة في روسيا من أجل محاربة الفيروس التاجي الذي يسبب مرض (كوفيد-19)، مشددا على أن نظام الرعاية الصحية في البلاد مستعد لمواجهة الجائحة، وخاصة بالتزامن مع الارتفاع الموسمي في وتيرة تفشي فيروسات الزكام، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وصرح الرئيس الروسي، بأن السلطات مستمرة في اتخاذ إجراءات مسبقة للحد من انتشار العدوى، بما في ذلك تدشين مراكز طبية جديدة وإنشاء احتياطيات الأدوية ووسائل الحماية الشخصية، بالإضافة إلى تدريب الأطباء على أساليب علاجية جديدة.

وقال: "خلال فترة الجائحة، أدركنا بطريقة جديدة أهمية كل حياة بشرية، وعمل الموظفين الطبيين البطولي، والدور الهائل لنظام رعاية صحية فعال بالنسبة للمجتمع والبلاد، وارتفعت قدراته بشكل ملموس خلال الأشهر الماضية".

وأشار بوتين خاصة إلى تمكن العلماء الروس من تطوير أول لقاح مضاد لوباء (كورونا) على مستوى العالم (وهو يحمل اسم "سبوتنيك V" وتم تسجيله في أغسطس)، مضيفا: "في هذا الخصوص، سيتم قريبا تسجيل لقاح (روسي) ثان ضد فيروس (كورونا)".

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