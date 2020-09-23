السودان يكشف تفاصيل مباحثاته مع واشنطن بشأن "دفع الخرطوم عملية السلام العربية-الإسرائيلية قُدماً"





وورد في بيان لإعلام مجلس السيادة الانتقالي عقب عودة الوفد أن مسؤولين سودانيين أجروا "مباحثات اتسمت بالجدية والصراحة" بخصوص مستقبل السلام العربي الإسرائيلي الذي من شأنه أن يؤدي "إلى استقرار المنطقة ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقا لرؤية حل الدولتين".



وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أيضا "الدور الذي ينتظر أن يلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام" دون أن يتطرق لتفاصيل.





وكان وفد سوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس، توجه إلى الإمارات يوم الأحد لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن قضايا عديدة بينها رفع السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب.



ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقين في 15 من الشهر الجاري، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية.



وفي آب/أغسطس، أثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قضية إقامة السودان علاقات مع إسرائيل خلال زيارة للخرطوم. وأبلغه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك آنذاك بأنه ليس لديه تفويض بذلك.



وكان البرهان، التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في أوغندا،.



وبعد ذلك شكك البرهان في أي تطبيع سريع للعلاقات على الرغم من أن الطائرات الإسرائيلية سرعان ما بدأت في التحليق في أجواء السودان.



رام الله - دنيا الوطنقال مجلس السيادة السوداني، اليوم الأربعاء، إنه بحث مع الولايات المتحدة كيفية دفع الخرطوم عملية السلام العربية-الإسرائيلية.وأضاف: إن السودان والولايات المتحدة بحثا كيفية دفع الخرطوم عملية السلام العربية-الإسرائيلية قُدما، ورفع اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).وقال مجلس السيادة الحاكم: إن وفداً سودانيا اجتمع مع مسؤولين أمريكيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أُجريت محادثات تناولت سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال إحلال السلام وتأمين حل الدولتين بالنسبة للقضية الإسرائيلية-الفلسطينية.