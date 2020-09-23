دولي

وزير إسرائيلي: نقترب من صناعة نموذج مشابه للقبة الحديدية مخصص لاعتراض البالونات المفخخة

وزير إسرائيلي: نقترب من صناعة نموذج مشابه للقبة الحديدية مخصص لاعتراض البالونات المفخخة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاقتصادي الإسرائيلي، عمير بيرتس، اليوم الأربعاء: إن إسرائيل على مقربة من صناعة نموذج مشابه للقبة الحديدية مخصص لاعتراض البالونات المفخخة التي تطلق من القطاع.

وأعرب في تصريحات نقلتها (القناة السابعة) الإسرائيلي، عن أمله بأن يتوصلوا إلى الحل الأمثل للرصد والتدمير المبكر للبالونات قبل أن تصل إلى الداخل لدينا، وفق ما قال.

يشار إلى أن البالونات المفخخة يستخدمها شبان من غزة، منذ أكثر من عامين، احتجاجاً على استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.

ويطلق الشبان البالونات إلى الأراضي الزراعية الخاصة بمستوطنات غلاف غزة، حيث تتسبب بحرائق عدد كبير من الدونمات الزراعية.

وقبل نحو شهر، وعلى مدار أكثر من ثلاثة أسابيع، أطلق الشبان الفلسطينيون بالونات حارقة، تجاه مناطق الغلاف، الأمر الذي رد عليه الجيش الإسرائيلي، بقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتوقف إطلاق البالونات بعد اتفاق بين حماس وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة وقطر.

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