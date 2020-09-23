داخلية غزة: من المبكر الحديث عن إعادة فتح النوادي الرياضية وصالات الأفراح والمقاهي

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة ، مساء اليوم الأربعاء: إن وزارته عملت على خمس مسارات أساسية لمواجهة فيروس (كورونا)، وتمثلت في الإغلاق الشامل وفرض حظر التجوال، وتسهيل وصول الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوعية المواطنين بإجراءات السلامة، والحفاظ على الحالة الأمنية في ظل الانشغال بمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى حماية القوات العاملة من الإصابة بالفيروس.



وذكر البزم عبر صفحته بموقع (فيسبوك) أنه تم نشر 372 حاجز شرطي وأمني على مستوى محافظات قطاع غزة منذ بداية خطة الإغلاق وفصل المحافظات وتقسيمها، موجهًا الشكر للمواطنين على تفهّمهم للإجراءات التي اضطروا لفرضها؛ من أجل مكافحة الفيروس بكل ما أوتوا من قوة.



وأكد البزم أنهم متجهون نحو تخفيف الإجراءات المفروضة شيئاً فشيئاً ولكن وفق تقييم مستمر للحالة الوبائية، كما أنه من المبكر الحديث عن إعادة فتح النوادي الرياضية وصالات الأفراح والمقاهي، وشاطئ البحر.



وأضاف: "استطعنا السيطرة النسبية على بؤر انتشار الفيروس بعد مرور 11 يوماً من فرض حظر التجوال، وهو ما قادنا لإجراءات التخفيف عن بعض المناطق وفق تقييم الحالة الوبائية".



وأشار إلى وجود مناطق لا تزال تخضع لإجراءات مشددة نظراً لارتفاع نسبة الإصابات فيها، موضحًا، "نعمل بسياسة "التدرج الحذر"، حيث تم تخفيف الإجراءات عن بعض القطاعات الحيوية والأساسية وفق بروتوكولات خاصة".



وأكد البزم على حرص الجهات الحكومية على استمرار وصول كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل دائم في ظل حالة الطوارئ.



ولفت إلى أن المعركة مع (كورونا) لا زالت طويلة، داعيًا المواطنين لتحويل إجراءات السلامة والوقاية إلى سلوك، مضيفًا، "نبذل جهداً كبيرا في توعية الجمهور بإجراءات الوقاية والسلامة؛ لأن العلاج الوحيد للفيروس هو الالتزام بتلك الإجراءات".