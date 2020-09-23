بلدية سلفيت تحصل على المصادقة النهائية للمخطط الهيكلي للمدينة



و من جانب آخر، تم رفع الحماية البيئية لمناطق التنوع الحيوي والغابات بقرار من مجلس الوزارء التي في مناطق التي هي داخل الحدود التوسعة للهيكلي كمنطقة الشفا والمسحولة ومنطقة جامعة الزيتونة ذلك ليحد من عدم القدرة على تنظيمها واعمتدها داخل حدود البلد.



وأكد زبيدي على أن التوسعة تهدف الى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الاساسية المقدمة من البلدية من فتح طرق وتنظيم البناء وتقديم خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي واضافة الى المخططات التفصيلية وزيادة المساحات السكنية و التجارية والصناعية في عموم المدينة.



وأعرب رئيس بلدية سلفيت، عبد الكريم زبيدي، عن سعادته لهذا الإنجاز الكبير والذي تمثل في التوسعة في المخطط الهيكلي بمساحة (2400 دونم) و اكد زبيدي على ان التوسعة تتمضمن ضاحية خربة قيس وعلى كامل الطريق الواصل بينها وبين المدينة اضافة الى جامعة الزيتونة والطريق الواصل بين المدينة والجامعة.