قلقيلية: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت محافظة قلقيلية، بأن بلغ عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، وصل إلى 37 إصابة، بعد تسجيل ست إصابات جديدة مساء اليوم الأربعاء.
أفادت محافظة قلقيلية، بأن بلغ عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، وصل إلى 37 إصابة، بعد تسجيل ست إصابات جديدة مساء اليوم الأربعاء.
والإصابات الجديدة موزعة، في مدينة قلقيلية، بواقع ثلاث إصابات، و"حبلة"، بواقع إصابة واحدة، و"سنيريا"، بواقع إصابة واحدة، وأيضا إصابة في "عزون".
ووصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم، 476 إصابة، وفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك).
ووصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم، 476 إصابة، وفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك).
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