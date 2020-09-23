قلقيلية: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





والإصابات الجديدة موزعة، في مدينة قلقيلية، بواقع ثلاث إصابات، و"حبلة"، بواقع إصابة واحدة، و"سنيريا"، بواقع إصابة واحدة، وأيضا إصابة في "عزون".



ووصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم، 476 إصابة، وفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك).

رام الله - دنيا الوطنأفادت محافظة قلقيلية، بأن بلغ عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، وصل إلى 37 إصابة، بعد تسجيل ست إصابات جديدة مساء اليوم الأربعاء.