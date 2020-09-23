مصر: مقتل أربعة أشحاص محكوم عليهم بالإعدام خلال محاولة للهروب من سجن طرة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام مصرية: إن سجن طرة شهد حادثاً بعدما حاول أربعة من المحكوم عليم بالاعدام الهروب من السجن، قبل أن يتصدى لهم رجال الشرطة المصرية.



وقال موقع صحيفة (اليوم السابع): إنه جرت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل ضابطين وفرد شرطة، كما أسفرت عن مصرع العناصر الأربعة الذين حاولوا الهرب، ونجحت قوات تأمين السجن من السيطرة على الموقف وعودة الهدوء اليه مرة أخرى.



وقال مصدر أمني للصحيفة: إن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة حاولوا الهروب من داخل السجن اليوم حيث تصدت لهم قوة التأمين مما أسفر عن مقتل ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة.