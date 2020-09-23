شاهد: جانب من إجراءات تشديد الإغلاق بمخيم جباليا ومنطقة التركمان



















رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة اليوم الأربعاء، صوراً من إجراءات تشديد الإغلاق وحظر التجول في مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، ومنطقة التركمان شرق محافظة غزة.يأتي ذلك ضمن خطة الطوارئ لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.وكانت "الداخلية" بغزة، قالت: إنه في إطار تحديث تقييم الحالة الوبائية لفيروس (كورونا)، قررت فرض مزيد من تشديد الإجراءات والإغلاق على منطقة مخيم جباليا في محافظة شمال غزة، وتقسيمه إلى عدة مربعات، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات فيه.ودعت داخلية غزة، أهالي منطقة مخيم جباليا إلى الحد من الحركة، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية، حتى نتمكن من السيطرة على بؤر تفشي الوباء.وقررت فرض مزيد من تشديد الإجراءات في منطقة "التركمان" شرق محافظة غزة، وتقسيمها إلى مربعات، وندعو أهلنا في تلك المنطقة، للحد من الحركة بسبب ارتفاع الإصابات المسجلة فيها، وزيادة نسبة المخالطين لها.كما سيتم تشديد إجراءات الفصل بين محافظتي غزة وشمال غزة، وبين محافظة غزة، وباقي المحافظات.