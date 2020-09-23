مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون في خلة حسان غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

اقتلع مستوطنون مساء اليوم الأربعاء العشرات من أشتال الزيتون التي زرعها المواطنون في أراضيهم بقرية خلة حسان غرب سلفيت.



وأفاد شهود عيان أن المستوطنين اقتحموا المنطقة بحماية قوات الاحتلال وشرعوا باقتلاع أشتال الزيتون.



وشهدت ذات المنطقة يوم السبت الماضي اقتلاع جرافات الاحتلال 200 شجرة تعود ملكيتها للمواطن سليم خليل من بلدة بديا غرب سلفيت.



وتتنوع الأشجار المقتلعة ما بين الزيتون والتين والعنب والخوخ والليمون واللوزيات المثمرة والمعمرة التي يصل عمر بعضها الى 20 عاما.



وقبل نحو شهرين اقتلعت قوات الاحتلال أكثر من 200 شجرة زيتون في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.



وسبق أن شرع مستوطنون بأعمال تجريف وتخريب في أراضي المزارعين في منطقتي "خلة عليان" و"خلة حسان" ببلدة بديا تحت حماية قوات الاحتلال وطالت أشجار زيتون وتين وعنب، وأزالوا سلاسل حجرية، وهدموا غرفا زراعية، كما ألحقوا أضرارا كبيرة بالمنطقة.