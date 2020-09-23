الهباش يعلن عن افتتاح محكمتين شرعيتين في عرابة ويعبد

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين رئيس بلدية عرابة أحمد العارضة وورئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة والوفد المرافق لهما في مقر ديوان قاضي القضاة في مدينة رام الله.



ووقع الهباش والعارضة وعطاطرة اتفاقيتي تعاون منفصلتين من أجل بدء الإجراءات الفعلية لإفتتاح محكمتين شرعيتين في بلدتي عرابة ويعبد خلال الفترة القادمة.



وأكد الهباش أن استراتيجية عمل المحاكم الشرعية تقوم على أساس تخفيف العبء عن المواطنين وتقديم الخدمة الأفضل للأسرة الفلسطينية المناضلة وبالسرعة اللازمة ، مؤكداً ان افتتاح محكمتين شرعيتين في كل من عرابة ويعبد يأتي ضمن حرص المحاكم الشرعية للتخفيف عن المواطنين وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة من قبل المحاكم الشرعية للتجمعات السكانية الواقعة في منطقة غرب مدينة جنين.



من جانبهم قدم رؤساء المجالس البلدية في عرابة ويعبد شكر فعاليات ومؤسسات البلدتين للدكتور محمود الهباش ولديوان قاضي القضاة على قرار فتح محاكم شرعية في البلدتين، والذي يدل على أن الحفاظ على الأسرة الفلسطينية والتخفيف على المواطنين هو رأس أولويات قاضي القضاة وهذه المؤسسة العريقة والتي تحمل رسالة سامية هي الحفاظ على الأسرة وحمايتها.