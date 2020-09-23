سفارة فلسطين تصدر تنويهًا بشأن انتقال المسافرين من مطار القاهرة إلى معبر رفح

رام الله - دنيا الوطننوهت سفارة دولة فلسطين بمصر، للمواطنين المسافرين القادمين من كافة الدول إلى جمهورية مصر العربية والمتوجهين إلى قطاع غزة، باستثناء القادمين من تركيا والجزائر، بأن سعر الفرد المخصص للشركة الناقلة "لاكي تورز"، 100 دولار أميركي.ووفق السفارة فإنه تشمل 100 دولار الآتي :الاستقبال في مطار القاهرة وإنهاء إجراءات الوصول، والانتقال من مطار القاهرة إلى منفذ معبر رفح الحدودي بالباص، وشيك ضريبة الدخول لمعبر رفح حتى الوصول للصالة الفلسطينية .وأوضح البيان الصادر عن السفارة اليوم الأربعاء، أنه يشترط حصول كل مسافر على شهادة اختبار فيروس (كورونا) (PCR) حديثة لم يمرّ على إصدارها أكثر من 72 ساعة وضرورة إرسال صورة السفر وتذكرة الطيران على التالي :- أستاذ ماجد حسين 01007126266- أستاذ حسن محمد 01111122844كما نوهت السفارة في بيانها بشأن المسافرين القادمين من تركيا الراغبين للعودة إلى قطاع غزة على متن خطوط "إير كايرو" من مطار صبيحة التركي يوم السبت المقبل إلى جمهورية مصر العربية ومنه إلى قطاع غزة، ضرورة إتباع الإجراءات التالية: الحصول على وثيقة شهادة اختبار فيروس كوفيد 19 – كورونا (PCR) حديثة لم يمرّ على إصدارها أكثر من 72 ساعة .وضرورة سداد قيمة الرحلة وقدرها 575$ للفرد وتشمل قيمة تذكرة الطائرة من مطار صبيحة إلى مطار القاهرة ثم الانتقال بالباص من مطار القاهرة إلى منفذ معبر رفح ويتم سداد قيمة الرحلة لكل فرد في الحساب البنكي المرفق والخاص بشركة "LA LUZ" للسياحة الوكيل في تركيا والمرفق عنوانه.ويتم إرسال صورة جواز السفر وقسيمة الإيداع على الآتي :- أحمد ذكي 00902122385094- ماجد حسين 01007126266- حسن محمد 01111122844