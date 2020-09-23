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الأردن: تسجيل 363 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل 363 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الأردن اليوم الأربعاء، 363 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية. 

ومن بين الإصابات الجديدة، تسع خارجية، وفق ما أعلن وزير الصحة في البلاد، الدكتور سعد جابر.

وتوزعت الحالات على النحو الاتي: 268 عمان، و4 الكرك، و43 البلقاء، و6 اربد، و26 الزرقاء، وحالة في معان، وحالة في عجلون، وحالة في مادبا، و4 حالات في المفرق.

وتم تسجيل حالتي وفاة، فيما سجلت 98 حالة شفاء.

وأكد جابر وجود توجه لفتح مختبرين مركزيين في إربد والزرقاء، مشيراً إلى أن عدد فحوصات (كورونا) ارتفعت اليوم بعد ادخال اجهزة فحص جديدة.

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