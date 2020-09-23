مرور غزة: سنحاسب كل مركبة تخالف منع التجول بعد الساعة الثامنة مساءً

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد العميد علي النادي مدير الادارة العامة لشرطة المرور والنجدة بالشرطة في قطاع غزة "أنه سيتم التطبيق والمحاسبة لكل مركبة تخالف إجراءات منع التجول بعد الساعة الثامنة مساءً في محافظات قطاع غزة وفقاً لقانون حظر التجول المفروض على قطاع غزة منذ الخامس والعشرون من الشهر الماضي".



وأضاف النادي خلال حديثه لمكتب إعلام الشرطة أن "الإدارة العامة لشرطة المرور تقوم بتوقيع مخالفات عدم الانصياع لتعليمات الشرطة بحق كل مركبة مخالفة بمبلغ 150 شيكل، بالإضافة إلى محاسبة كل سائق يقود المركبة بدون لبس الكمامة واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة".



وبيّن أن الشرطة واجهت في بداية فرض الإجراءات صعوبة, مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك التزاماً من الجميع بعد الجهد المكثف من عناصر الإدارة العامة لشرطة المرور وباقي إدارات الشرطة في المحافظات بمشاركة الأجهزة الأمنية".



وقال العميد النادي: إن الإدارة العامة لشرطة المرور هي جزء من المنظومة الشرطية, وتُقدّم خدماتها للمواطن الفلسطيني, من خلال الإشراف على الطرقات والحوادث والمخالفات, بالإضافة إلى الحفاظ على المؤسسات والمقدرات والمتابعة والتنسيق مع جهات الاختصاص، والجهات ذات العلاقة لا سيما وزارة النقل والمواصلات".



وشدد على أنه سيتم محاسبة كل مركبة تخالف منع التجول بعد الساعة الثامنة مساءً وذلك وفقاً للقانون، مشيراً إلى أنه يُسمح بتحرك المركبات التي لها تنسيق وتخص خدمات المواطنين كالصحة والبلديات وطواقم شركة الكهرباء.