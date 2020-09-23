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إسرائيل: بوادر خلافات بين ليكود وأزرق أبيض بسبب إجراءات تشديد الإغلاق

إسرائيل: بوادر خلافات بين ليكود وأزرق أبيض بسبب إجراءات تشديد الإغلاق
كابينت كورونا في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
يواصل (كابينت كورونا) في إسرائيل، النقاش في طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تشديد الإغلاق ليشمل حظر المظاهرات أيضا، الأمر الذي يثير خلافات بين (ليكود)، و(أزرق أبيض). 

ودعا رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس، وزراؤه إلى إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين في وزارة الصحة قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن، ويشار إلى أن غانتس في طريق العودة من واشنطن.

وبدوره انتقد نتنياهو (أزرق أبيض)، قائلا: إنه يحترم حق المواطنين في التظاهر، ولكن في ظل الظروف الراهنة يجب منع المظاهرات "لأننا في شبه حرب"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت: إن حظر تنظيم المظاهرات وإقامة الصلوات، هو خطوة ضرورية في هذا الأوان.

ويشار إلى أن أعضاء (كابينت) يوافقون على تشديد الإغلاق شريطة أن يتضمن حظر التظاهرات الاحتجاجية لفترة معينة واغلاق كافة دور العبادة بما فيها الكنس اليهودية خلال يوم الغفران وهو أقدس يوم في الديانة اليهودية  الامر الذي يثير معارضة شديدة في صفوف اليهود المتزمتين.

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