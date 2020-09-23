محافظ سلفيت يصدر قراراً بإغلاق "حارس" وتمديد إغلاق كفر الديك حتى السبت





وأضاف كميل: تمنع خلالها الحركة نهائيا وتغلق كافة المحال التجارية ويسمح فقط فتح المخابز والصيدليات على أن يتم البدء بسريان هذا الأمر الساعه السادسه والنصف مساءً.



كما قرر تمديد إغلاق "كفر الديك" حتى صباح السبت، وتمنع خلالها الحركة نهائياً وتغلق كافة المحال التجارية ويسمح فقط فتح المخابز والصيدليات على أن يتم البدء بسريان هذا الأمر الساعة السادسه والنصف مساء.



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، إغلاق بلدة "حارس" وتمديد إغلاق بلدة و"كفر الديك" حتى صباح السبت المقبل.وقال في بيان نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه أمام حالة انتشار فيروس (كورونا) المتواصلة في "حارس" ونتاج الأعداد الكبيره للمخالطين، فقد قررنا ومن أجل حصر وفحص المخالطين إغلاق "حارس" حتى صباح السبت.