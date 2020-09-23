"المعابر والحدود" بغزة تصدر إعلاناً "مهماً" بشأن ترتيبات سفر المغادرين عبر معبر رفح

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت هيئة المعابر والحدود بغزة اليوم الأربعاء، إعلاناً "مهماً" بشأن ترتيبات سفر المغادرين عبر معبر رفح.



وفيما يلي نص الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن سفر المواطنين المغادرين عبر معبر رفح البري خلال أيام فتحه استثنائياً الأسبوع المقبل، سيكون لـ 1500 مسافر على مدار ثلاثة أيام (من الأحد إلى الثلاثاء) بواقع 500 مسافر لكل يوم.



وتنوّه الهيئة إلى أنه سيتم إجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع المغادرين كلّ في محافظته، اعتباراً من يوم الجمعة 25 سبتمبر على مدار ثلاثة أيام من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً، ووفق ترتيبات وزارة الصحة بالخصوص، حيث سيتم إبلاغ كل مسافر بموعد ومكان إجراء الفحص من خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول.



كما تُشير الهيئة إلى أنه سيتم نشر كشوفات المسافرين اعتباراً من يوم غد الخميس.



وتدعو الهيئة جميع المسافرين إلى التزام كل مسافر بموعد الفحص الخاص به، وكذلك الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية خلال إجراء الفحص.