بريطانيا تسجل أعلى نسبة إصابات بفيروس (كورونا) منذ أول مايو الماضي





ويشير هذا الرقم إلى أنه الأعلى بنسبة الإصابات منذ أول آيار/مايو الماضي، وفق ما أفادت وزارة الصحة في البلاد، ليصل عدد الإصابات، إلى مستوى 409729 حالة.



كما تم تسجيل 37 حالة وفاة بالفيروس، خلال الساعة 24 الماضية، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في بريطانيا إلى 41862 شخصا.



وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)، الأمر الذي دفع سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الثلاثاء إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة ستة أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.



رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا اليوم الأربعاء، 6178 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.