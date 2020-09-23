مدير شرطة غزة: ظهور عدة بؤر للإصابات بمنطقة التركمان سبب فرض الإغلاق عليها

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير شرطة محافظة غزة، جمال الديب اليوم الأربعاء، أنه تم البدء منذ لحظة انتشار (كورونا)، بإجراءات مشددة في محافظة غزة، للحد من الوباء.



وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): أن هناك تقييماً مستمراً للوضع بالتعاون مع وزارة الصحة، وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد المناطق، داعياً المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة، و"هذا ما نعمل من أجله لحمايتهم من هذا الوباء"



وقال الديب: إن ظهور عدة بؤر للإصابات في منطقة التركمان بالشجاعية شرق غزة، هو سبب فرض الإغلاق عليها، مؤكداً للمواطنين أن الإجراءات التي نتخذها هدفها حمايتهم وسلامتهم.