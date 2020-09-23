الأسير سعيد نخلة سيخضع لعملية جراحية بعد يوم من اعتقاله

سعيد نخلة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت عائلة الأسير سعيد نخلة، إن الاحتلال أبلغها أنه سيخضع لعملية جراحية، دون أن توضح لها التفاصيل.



وقال نادي الأسير، نقلاً عن زوجة الأسير نخلة إنه كان بحاجة لإجراء عملية قسطرة قبل اعتقاله، كونه يعاني من مشاكل في القلب، إلا أن اعتقاله من قبل جيش الاحتلال حال دون ذلك.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت سعيد محمود نخله (59 عاماً)، يوم أمس عقب اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.



ويعاني نخلة من مشاكل صحية مختلفة، جراء الاعتقالات المتكررة التي تعرض لها سابقاً، حيث أمضى في السجون أكثر من 17 عاماً.



وحملت عائلة الأسير نخلة الاحتلال المسؤولية عن حياته حيث يواجه إلى جانب الأسرى المرضى، الإهمال الطبي واستمرار انتشار فيروس (كورونا).