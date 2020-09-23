هيئة المعابر بغزة تصدر إعلانًا لتسجيل العالقين الراغبين بالعودة عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، للمواطنين العالقين في الخارج، الراغبين بالعودة لقطاع غزة عبر معبر رفح البري خلال أيام فتحه الأسبوع المقبل، والذين لم يسجلوا أسماءهم وبياناتهم عبر رابط بيانات العالقين، بأنه عليهم التسجيل عبر الرابط؛ من أجل إتمام ترتيبات وصولهم.
رابط تسجيل بيانات العالقين (اضغط هنا)
وأوضحت داخلية غزة، أنه يخضع جميع القادمين الي الحجر الصحي 21 يومًا او حسب ما تقرره وزاره الصحة الفلسطينية مكانا و زمانا.
كما سيتم التحفظ على الحقائب و اي مقتنيات اخرى , لمدة 72 ساعة من لحظة الوصول داخل مستودعات معبر رفح البري تنفيذا لإجراءات السلامة الوقائية.
وسيتم وفق موقع داخلية غزة، تجهيز حقيبة تحتوي على الملابس المراد استخدامها خلال فترة الحجر الصحي و كل ما يتعلق بالمواطن من ادوية و اجهزة الكترونية يستخدمها.
ودعت لكتابة الاسم بالكامل مع اضافة رقم الجوال بشكل واضح على الحقائب و المقتنيات، مع عدم اصطحاب اي مقتنيات من الممكن ان تتعرض للتلف خلال فترة التعقيم 72 ساعة، وكذلك تسجيل بيانات الوكيل الذي سيقوم باستلام مقتنيات المواطن بعد اجراءات التعقيم.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، للمواطنين العالقين في الخارج، الراغبين بالعودة لقطاع غزة عبر معبر رفح البري خلال أيام فتحه الأسبوع المقبل، والذين لم يسجلوا أسماءهم وبياناتهم عبر رابط بيانات العالقين، بأنه عليهم التسجيل عبر الرابط؛ من أجل إتمام ترتيبات وصولهم.
رابط تسجيل بيانات العالقين (اضغط هنا)
وأوضحت داخلية غزة، أنه يخضع جميع القادمين الي الحجر الصحي 21 يومًا او حسب ما تقرره وزاره الصحة الفلسطينية مكانا و زمانا.
كما سيتم التحفظ على الحقائب و اي مقتنيات اخرى , لمدة 72 ساعة من لحظة الوصول داخل مستودعات معبر رفح البري تنفيذا لإجراءات السلامة الوقائية.
وسيتم وفق موقع داخلية غزة، تجهيز حقيبة تحتوي على الملابس المراد استخدامها خلال فترة الحجر الصحي و كل ما يتعلق بالمواطن من ادوية و اجهزة الكترونية يستخدمها.
ودعت لكتابة الاسم بالكامل مع اضافة رقم الجوال بشكل واضح على الحقائب و المقتنيات، مع عدم اصطحاب اي مقتنيات من الممكن ان تتعرض للتلف خلال فترة التعقيم 72 ساعة، وكذلك تسجيل بيانات الوكيل الذي سيقوم باستلام مقتنيات المواطن بعد اجراءات التعقيم.
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