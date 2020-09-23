الصحة بغزة توضح أماكن فحص (PCR) للمسافرين عبر معبر رفح

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة في قكاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تعميمًا بخصوص اجراء فحص (PCR) للمغادرين عبر معبر رفح البري.



وأكدت وزارة الصحة أنها تعتمد كشوفات وزارة الداخلية في اجراء فحص (PCR) للمغادرين وذلك وفقاً لموعد السفر المحدد لكل مسافر.



وأوضحت أن اجراء الفحص سيكون على مدار 3 أيام وتبدأ من صباح يوم الجمعة للمسافرين في كشف يوم الاحد ، أما كشف سفر يوم الاثنين سيكون موعد الفحص يوم السبت وكشف سفر يوم الثلاثاء سيكون الفحص يوم الاحد، بينما اجراء فحص المسافرين خلال الايام الثلاثة المعلنة سيكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهراً.



وأشارت إلى أن المراكز المخصصة لاجراء الفحص للمسافرين في محافظة الشمال (مركز هالة الشوا ) في بيت لاهيا، وفي محافظة غزة (مركز الشاطئ) و(مركز مسقط الرحمة) بالشجاعية.



أما في المحافظة الوسطى سيكون الفحص في (مركز النصيرات القديم )، ومحافظة خانيونس في (مركز جورة اللوت) بالقرب من دوار التحلية، ومحافظة رفح في (عيادة الشابورة ) بالقرب من مدارس العرب.