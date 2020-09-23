إخلاء برج إيفل على خلفية بلاغ بوجود قنبلة

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رام الله - دنيا الوطن

أخلت الشرطة الفرنسية "برج إيفل" وفرضت طوقا أمنيا في محيطه، على خلفية بلاغ بوجود قنبلة.



وقالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء: إن الشرطة تلقت بلاغا بوجود قنبلة في منطقة برج إيفل، وأخلت المباني بالمنطقة.



وأوضحت أن قوات الشرطة بدأت تفتيش المنطقة بعد أن فرضت طوقا أمنيا حولها.