إخلاء برج إيفل على خلفية بلاغ بوجود قنبلة
رام الله - دنيا الوطن
أخلت الشرطة الفرنسية "برج إيفل" وفرضت طوقا أمنيا في محيطه، على خلفية بلاغ بوجود قنبلة.
وقالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء: إن الشرطة تلقت بلاغا بوجود قنبلة في منطقة برج إيفل، وأخلت المباني بالمنطقة.
وأوضحت أن قوات الشرطة بدأت تفتيش المنطقة بعد أن فرضت طوقا أمنيا حولها.
أخلت الشرطة الفرنسية "برج إيفل" وفرضت طوقا أمنيا في محيطه، على خلفية بلاغ بوجود قنبلة.
وقالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء: إن الشرطة تلقت بلاغا بوجود قنبلة في منطقة برج إيفل، وأخلت المباني بالمنطقة.
وأوضحت أن قوات الشرطة بدأت تفتيش المنطقة بعد أن فرضت طوقا أمنيا حولها.
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