دولي

إخلاء برج إيفل على خلفية بلاغ بوجود قنبلة

إخلاء برج إيفل على خلفية بلاغ بوجود قنبلة
رام الله - دنيا الوطن
أخلت الشرطة الفرنسية "برج إيفل" وفرضت طوقا أمنيا في محيطه، على خلفية بلاغ بوجود قنبلة.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء: إن الشرطة تلقت بلاغا بوجود قنبلة في منطقة برج إيفل، وأخلت المباني بالمنطقة.

وأوضحت أن قوات الشرطة بدأت تفتيش المنطقة بعد أن فرضت طوقا أمنيا حولها.

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