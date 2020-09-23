شؤون فلسطينية

إدخال 20 ألف إطار سيارة لقطاع غزة وتوقعات بانخفاض الأسعار

إدخال 20 ألف إطار سيارة لقطاع غزة وتوقعات بانخفاض الأسعار
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم اتحاد تجار إطارات السيارات بغزة طرزان دغمش، أنه تم اليوم الأربعاء، إدخال 12 شاحنة محملة بإطارات السيارات (الكوشوك) عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وأوضح دغمش لـ"دنيا الوطن" أنه سيتم غداً الخميس إدخال 13 شاحنة محملة بالإطارات لقطاع غزة، ليصبح المجموع 25 شاحنة، مبينًا أن الجانب الإسرائيلي سمح بإدخال 20 ألف إطار من مختلف الأحجام والأنواع.

وتوقع بأن أسعار الإطارات ستنخفض خلال الأيام المقبلة، بحيث يكون سعر الإطارين مقاس 13 يساوي 320 شيكلًا، أما مقاس 14 فسيكون متاحاً للمواطن بـ 350 شيكلًا، ومقاس 15 فسيكون سعره بـ 400 شيكل للإطارين معًا.

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