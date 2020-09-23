عربي

(واللا): المفاوضات بين الولايات المتحدة والسودان حول التطبيع مع إسرائيل انتهت دون تحقيق انفراجة

(واللا): المفاوضات بين الولايات المتحدة والسودان حول التطبيع مع إسرائيل انتهت دون تحقيق انفراجة
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (واللا) الإسرائيلي: إنه انتهت المفاوضات التي جرت خلال الأيام الأخيرة في أبو ظبي بين الولايات المتحدة والسودان بشأن إمكانية إبرام اتفاقية تطبيع مع إسرائيل دون تحقيق انفراجة.

 وأوضح الموقع أن الخلاف الرئيسي بين الطرفين يدور حول نطاق حزمة المساعدات الاقتصادية التي ستقدمها واشنطن للسودان في إطار عملية التطبيع.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أن المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبوظبي، بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب، جاءت مثمرة، واتسمت بالجدية والصراحة.

وأوضح البرهان، وفق قناة (العربية)، أن الوفد السوداني، بحث مع نظيره الأمريكي، دور السودان في تحقيق السلام بالمنطقة، مشيراً إلى أنهما ناقشا مستقبل السلام العربي الإسرائيلي.

وأشار البرهان، إلى أنهما أكدا حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه، وفق حل الدولتين، لافتاً إلى أن نتائج المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبوظبي، ستعرض على مؤسسات الحكم الانتقالي.

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