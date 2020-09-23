الشرطة بغزة تكشف تفاصيل حول شجار عائلتي بربخ وشراب

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الشرطة بغزة أيمن البطنيجي: إن قيادة الشرطة تتابع منذ مساء أمس، شجاراً عائلياً تخلله إطلاق نار بين عائلتي "بربخ" و"شراب"، أدى لوقوع عدد من الإصابات، وذلك نتيجة خلافات قائمة بين العائلتين.



وأضاف البطنيجي، في تصريح صحفي عبر موقع وزارة الداخلية: "فرضت الشرطة القانون والنظام، وطوقت الحادث، وفي إطار ذلك تعرض خمسة من أفراد الشرطة للإصابة، إحداها بحالة حرجة نتيجة إصابته بحجر في الرأس بشكل مباشر، ويرقد حالياً في العناية المركزة بمستشفى ناصر بخانيونس".



وأكد أن الشرطة اعتقلت المتسببين في الشجار من العائلتين، ومن بينهم مطلقي النار، كما صادرت قطع السلاح المستخدمة.



وختم البطنيجي، خديثه، بالقول: "تُجدد الشرطة التأكيد بأنها لن تسمح لأحد بالإخلال بالأمن والنظام، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كلّ من تسبب بالشجار، ومن قام بالاعتداء على عناصر الشرطة، وستقُدمهم للمحاكمة".