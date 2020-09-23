مجدلاني: نرحب وندعم الحوارات الجارية بين حركتي فتح وحماس في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني ، نرحب بالحوارات الجارية بين حركتي فتح وحماس في تركيا ، وندعم هذا الحوار الذي نعتبره ترجمة عملية لمخرجات اجتماع الأمناء العامون برئاسة الرئيس محمود عباس "أبو مازن " .
وتابع د. مجدلاني هذا الحوار الذي يجري يإرادة وطنية خالصة ودون أية وساطة من أحد، والتي نعتقد أنها ستكون أحد أسباب النجاح لهذا الحوار.
وأضاف د. مجدلاني أن شعبنا الصامد في كافة أماكن تواجده وقواه السياسية والمجتمعية تتطلع اليوم لنتائج هذه الحوارات ويأمل أن تتوج باتفاق يقود إلى اجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، باعتباره الخيار الديمقراطي الذي يستند لصناديق الاقتراع واختيار شعبنا لقيادته ، وهو الرد العملي والملموس على محاولات ادارة ترامب ودولة الاحتلال بالبحث عن قيادة بديلة للقيادة الوطنية الفلسطينية.
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني ، نرحب بالحوارات الجارية بين حركتي فتح وحماس في تركيا ، وندعم هذا الحوار الذي نعتبره ترجمة عملية لمخرجات اجتماع الأمناء العامون برئاسة الرئيس محمود عباس "أبو مازن " .
وتابع د. مجدلاني هذا الحوار الذي يجري يإرادة وطنية خالصة ودون أية وساطة من أحد، والتي نعتقد أنها ستكون أحد أسباب النجاح لهذا الحوار.
وأضاف د. مجدلاني أن شعبنا الصامد في كافة أماكن تواجده وقواه السياسية والمجتمعية تتطلع اليوم لنتائج هذه الحوارات ويأمل أن تتوج باتفاق يقود إلى اجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، باعتباره الخيار الديمقراطي الذي يستند لصناديق الاقتراع واختيار شعبنا لقيادته ، وهو الرد العملي والملموس على محاولات ادارة ترامب ودولة الاحتلال بالبحث عن قيادة بديلة للقيادة الوطنية الفلسطينية.
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