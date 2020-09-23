مجدلاني: نرحب وندعم الحوارات الجارية بين حركتي فتح وحماس في تركيا



وأضاف د. مجدلاني أن شعبنا الصامد في كافة أماكن تواجده وقواه السياسية والمجتمعية تتطلع اليوم لنتائج هذه الحوارات ويأمل أن تتوج باتفاق يقود إلى اجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، باعتباره الخيار الديمقراطي الذي يستند لصناديق الاقتراع واختيار شعبنا لقيادته ، وهو الرد العملي والملموس على محاولات ادارة ترامب ودولة الاحتلال بالبحث عن قيادة بديلة للقيادة الوطنية الفلسطينية.



وتابع د. مجدلاني هذا الحوار الذي يجري يإرادة وطنية خالصة ودون أية وساطة من أحد، والتي نعتقد أنها ستكون أحد أسباب النجاح لهذا الحوار.