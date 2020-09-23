البرهان: بحثنا مع الوفد الأمريكي بالإمارات مستقبل السلام العربي الإسرائيلي





وأشار البرهان، إلى أنهما أكدا حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه، وفق حل الدولتين، لافتاً إلى أن نتائج المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبوظبي، ستعرض على مؤسسات الحكم الانتقالي.



وتوجه البرهان، يوم الأحد إلى دولة الإمارات، يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى، وعدد من الخبراء والمختصين في قضايا التفاوض.



وأكد البرهان في وقت سابق، أن المباحثات المشتركة، تتعلق بالقضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني، خاصة رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الديون الأمريكية على السودان، وحث باقي الدول الصديقة على اتخاذ خطوات جادة لإعفاء الديون.



وأخذت زيارة الوفد الحكومي إلى الإمارات مسارين: الأول مع القيادة الإماراتية، ويقوده رئيس مجلس السيادة، فيما يقود المسار الثاني، وزير العدل نصر الدين عبد الباري مع فريق الإدارة الأمريكية.



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، ذكرت في وقت سابق، أنها تعمل مع السودان على رفع اسمه من قائمة الإرهاب، التي وقعت فيها منذ عقود.

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن المحادثات مع الوفد الأمريكي في أبوظبي، بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب، جاءت مثمرة، واتسمت بالجدية والصراحة.وأوضح البرهان، وفق قناة (العربية)، أن الوفد السوداني، بحث مع نظيره الأمريكي، دور السودان في تحقيق السلام بالمنطقة، مشيراً إلى أنهما ناقشا مستقبل السلام العربي الإسرائيلي.