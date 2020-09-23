اشتية يتفقد الإدارة العامة للدفاع المدني ويلتقي مدراء الأفرع بالمحافظات

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رام الله - دنيا الوطن

قام رئيس الوزراء، وزير الداخلية، د. محمد اشتية، بزيارة تفقدية إلى الإدارة العامة للدفاع المدني برام الله، وقام بجولة في الإدارات العامة، رافقه فيها مدير عام الدفاع المدني، اللواء يوسف نصار، واطلع على عمل كل منها، خاصة قسم العمليات المركزية.



واجتمع رئيس الوزراء بمدراء أفرع الدفاع المدني في محافظات الضفة الغربية، حيث أشاد بالجهود المبذولة لطواقم الدفاع المدني، ودورهم المهم في حماية المواطنين والبيئة والممتلكات، ومنع حدوث الكوارث، وتقليل الأضرار عند حدوثها.



وأشار اشتية إلى أن تعزيز صمود المواطنين على أرضهم، يتطلب الحرص على راحة وأمان المواطنين بأقصى قدر مستطاع، رغم كافة التحديات التي يفرضها واقع الاحتلال.



واستعرض رئيس الوزراء، تطورات الوضع السياسي، وخطورة المشهد العام، الذي تمر به القضية الفلسطينية، مشدداً على أن ذلك يستدعي تعزيز وحدتنا الداخلية، وتماسك المجتمع في مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.