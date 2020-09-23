مصر تُطالب المسافرين والعائدين عبر معبر رفح بشهادة فحص فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سفارة دولة فلسطين، لدى جمهورية مصر العربية، أن السلطات المصرية، أبلغتها باستئناف العمل في (معبر رفح البري) في الاتجاهين؛ لسفر وعودة المواطنين، وذلك لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الأحد الموافق 27 أيلول/ سبتمبر حتى الثلاثاء 29 أيلول/ سبتمبر .
وتلفت السفارة عناية السادة المواطنين المسافرين القادمين إلى جمهورية مصر العربية من قطاع غزة، أو من دول أخرى ومتوجهين إلى قطاع غزة، أنه يتوجب عليهم حيازة وثيقة شهادة اختبار فيروس (كوفيد- 19- كورونا)، (PCR) حديثة لم يمرّ على إصدارها أكثر من 72 ساعة، وستقوم السفارة بإصدار إعلان لاحق بكافة التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالحجز والتنقل.
وتقدم سفير دولة فلسطين، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق، بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة؛ لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء من داخل أو خارج الشقيقة الكبرى مصر.
أعلنت سفارة دولة فلسطين، لدى جمهورية مصر العربية، أن السلطات المصرية، أبلغتها باستئناف العمل في (معبر رفح البري) في الاتجاهين؛ لسفر وعودة المواطنين، وذلك لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الأحد الموافق 27 أيلول/ سبتمبر حتى الثلاثاء 29 أيلول/ سبتمبر .
وتلفت السفارة عناية السادة المواطنين المسافرين القادمين إلى جمهورية مصر العربية من قطاع غزة، أو من دول أخرى ومتوجهين إلى قطاع غزة، أنه يتوجب عليهم حيازة وثيقة شهادة اختبار فيروس (كوفيد- 19- كورونا)، (PCR) حديثة لم يمرّ على إصدارها أكثر من 72 ساعة، وستقوم السفارة بإصدار إعلان لاحق بكافة التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالحجز والتنقل.
وتقدم سفير دولة فلسطين، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق، بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة؛ لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء من داخل أو خارج الشقيقة الكبرى مصر.
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