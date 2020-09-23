مصر تُطالب المسافرين والعائدين عبر معبر رفح بشهادة فحص فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سفارة دولة فلسطين، لدى جمهورية مصر العربية، أن السلطات المصرية، أبلغتها باستئناف العمل في (معبر رفح البري) في الاتجاهين؛ لسفر وعودة المواطنين، وذلك لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الأحد الموافق 27 أيلول/ سبتمبر حتى الثلاثاء 29 أيلول/ سبتمبر .



وتلفت السفارة عناية السادة المواطنين المسافرين القادمين إلى جمهورية مصر العربية من قطاع غزة، أو من دول أخرى ومتوجهين إلى قطاع غزة، أنه يتوجب عليهم حيازة وثيقة شهادة اختبار فيروس (كوفيد- 19- كورونا)، (PCR) حديثة لم يمرّ على إصدارها أكثر من 72 ساعة، وستقوم السفارة بإصدار إعلان لاحق بكافة التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالحجز والتنقل.



وتقدم سفير دولة فلسطين، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق، بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة؛ لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء من داخل أو خارج الشقيقة الكبرى مصر.