سلامة معروف: عودة الدوام الحكومي بغزة الأسبوع المقبل قيد الدراسية والتقييم

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف: إنه من المتوقع خلال الأسبوع المقبل، إذا ما صارت الأمور بمجملها على ذات الوتيرة الحالية، أن يكون هناك إجراءات تخفيف جديدة، قد تشمل العودة للدوام الحكومي، والذي هو قيد الدراسة والتقييم.



وأضاف معروف، وفق إذاعة (الأقصى): "الخدمات التي تقدمها الوزارات الحكومية، بما يتناسب مع الظروف الراهنة في قطاع غزة، لم تتأثر في ظل الجائحة، وما أعلنته الداخلية عن تقديم أكثر من 5 آلاف خدمة للمواطنين على صعيد إصدار بطاقات الهوية، وتجديد جوازات السفر، وغيرها من المعاملات الضرورية، كانت دليلاً واضحاً على عمل الوزارات في تقديم خدماتها".



وتابع:"هناك تصور قدمته وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، وما زال قيد الدراسة لإعادة طلبة التوجيهي لمقاعد الدراسة، وهذا التصور في فصوله الأخيرة، ويراعي بشكل كبير الحالة الوبائية وإجراءات الوقاية والسلامة لنحو 30 ألف طالب وطالبة في الثانوية".

رام الله - دنيا الوطن