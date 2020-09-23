المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يُحذر من تداعيات نقص الأدوية والمستلزمات الطبية





ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فإن مستودعات الأدوية المركزية تعاني نقصاً حاداً وخطيراً في قائمة الأدوية الأساسية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية من الأدوية 244 صنفاً من أصل 516 صنفاً، وبنسبة عجز وصلت إلى 47.2%، فيما يبلغ عدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من 3 شهور 69 صنفاً (13.3%).



ويبين الجدول التالي نقص الأدوية موزعة حسب الخدمات الأساسية التي تقدمها وزارة الصحة.





الخدمة قائمة الأدوية الأساسية العدد الكلي الأصناف الصفرية الأصناف التي تكفي لأقل من 3 شهورالطوارئ والعمليات والعناية الفائقة (1483121) الرعاية الصحية الأولية (1439412) السرطان وأمراض الدم (65419) الصحة النفسية والأعصاب (41238) المناعة والأوبئة والأمراض الوراثية (411910) صحة الأم والطفل (29162) الكلى والغسيل الدموي (2295) العيون1892الأشعة والأصناف التشخيصية 920 الإجمالي 51624469.



كما تعاني مستودعات الأدوية المركزية، نقصاً حاداً وخطيراً في قائمة المستلزمات الطبية الأساسية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية 278 صنفاً من أصل 853 صنفاً، بنسبة عجز وصلت إلى 32.5%، فيما يبلغ عدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من 3 شهور 69 صنفاً (8%).



ويبين الجدول التالي نقص المستلزمات الطبية موزعة حسب الخدمات الأساسية التي تقدمها وزارة الصحة، والخدمة قائمة المستلزمات الطبية العدد الكلي الأصناف الصفرية الأصناف التي تكفي لأقل من 3 شهورالطوارئ والعمليات والعناية الفائقة 3096426 القسطرة القلبية والقلب المفتوح 19413216 جراحة العظام 151178 مهمات عامة لكل الخدمات 901410 العيون 31143 الكلي والغسيل الدموي 2375 الأشعة والأصناف التشخيصية 2232 الأسنان 21120 جراحة الستوما 1250 الإجمالي 85327869.



ووفقاً لمصادر وزارة الصحة فقد بلغ عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة 2518 حالة، شفيت منها 738 حالة، فيما لا زالت 1763 حالة نشطة وتحت العناية السريرية في مستشفى العزل، وتوفيت 17 حالة.



وتعاني المرافق الصحية في قطاع غزة، أصلاً، من تدهور خطير ناجم عن سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ 14 عاماً، وناتج أيضاً عن تداعيات الانقسام الفلسطيني الداخلي والمناكفات السياسية.



وقد نجم عن ذلك هشاشة النظام الصحي في قطاع غزة، ونقص دائم في قائمة الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، ونقص الكادر الطبي المتخصص، وهو ما جعله في الأوقات العادية، عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية الطبية لسكان القطاع.



ويؤكد المركز على أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على إسرائيل، وعليها اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، وذلك وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.



وناشد المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس (كورونا).



وطالب ­المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تقديم العون والمساعدة للجهاز الصحي في قطاع غزة، والعمل على توفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات، للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس (كورونا).



ودعا دائرتي وزارة الصحة في رام الله وغزة إلى ضرورة التنسيق بينهما وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنتابع المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بقلق شديد النقص الخطير في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة، وخاصة نقص المواد المخبرية الخاصة بفحص فيروس (كورونا) في المختبر المركزي.ويخشى المركز من انهيار القطاع الصحي الهش والمتهالك أصلاً، نتيجة سياسة الحصار التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ 14 عاماً، ويؤكد أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، يعرض حياة آلاف المرضى للخطر، ويقلص تقديم الخدمات الطبية لنحو 2 مليون فلسطيني يعيشون أوضاعاً معيشية متردية في قطاع غزة، الذي يصنف على أنه المنطقة الأكثر اكتظاظاً في العالم.وأفاد د. أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن الوزارة وصلت إلى مرحلة صعبة من نقص المواد المخبرية الخاصة بفحص (كوفيد 19) في المختبر المركزي، مشيراً إلى أن المواد التشغيلية الخاصة بالجهاز المخبري المقدم من اللجنة القطرية ستنفد خلال الساعات القادمة وستنخفض قدرة المختبر على إجراء فحص (كوفيد- 19) إلى النصف.وأكد القدرة أنه في حال توقف إجراء فحص (كوفيد- 19)، فإن ذلك سينعكس سلباً على استمرار متابعة الخارطة الوبائية وفحص المخالطين وحالات الاشتباه والمسحات العشوائية داخل المجتمع، وسيكون لذلك تداعيات خطيرة على الجهود التي تقوم بها الوزارة لمواجهة الوباء.وأضاف القدرة، أن الوزارة تعاني نقصاً حاداً في 65% من لوازم المختبرات وبنوك الدم، مما سيؤثر على الفحوصات الأُخرى التي يحتاجها مرضى (كوفيد- 19).