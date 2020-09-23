بلدية غزة: تجميع 17 ألف طن من النفايات الصلبة منذ بداية (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت بلدية غزة، على مواصلة أعمالها للحفاظ على الصحة العامة ونظافة المدينة، من خلال جمع وترحيل النفايات الصلبة من أحياء مدينة غزة، ضمن جهود مكافحة تفشي فيروس (كورونا).



وجمعت طواقم وآليات البلدية، أكثر من 17 ألف طن من النفايات الصلبة منذ بداية الجائحة، رغم التحديات الجمة، وفي مقدمتها تقييد الحركة، وشح الوقود، وضعف الإيرادات وفق (الرأي الحكومية).



ودعت بلدية غزة المواطنين إلى ضرورة إخراج النفايات لمرة واحدة في اليوم، قبل الساعة 7 صباحاً في أكياس محكمة الإغلاق للمحافظة على نظافة المدينة، ومنع تراكم النفايات في الطرقات.