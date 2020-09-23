مجدلاني: الوزارة تراجع الملاحظات على التقرير الأولي الخاص باتفاقية حقوق الطفل

أكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن الوزارة تعمل على مراجعة الملاحظات والتوصيات، التي تم وضعها على التقرير الأولي الخاص باتفاقية حقوق الطفل، والذي تمت مناقشته في مقر الأمم المتحدة في جنيف بداية العام الحالي، لحين موعد عرض التقرير الثاني.





جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة في مدينة رام الله، بالممثلة الخاصة لوكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدى دولة فلسطين، لوتشيا إلمي.





وقال مجدلاني: "إننا حريصون على استمرار التعاون على مختلف الأصعدة والمستويات، بما يحقق مستقبلاً أفضل لأطفال دولة فلسطين، ويلبي كافة احتياجاتهم، ولإنجاح مهمتكم والتي تعتبر نجاحاً لدولة فلسطين، ومساهمة في خدمة قطاع الطفولة والنهوض في واقعهم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها دولة فلسطين".





وأكد مجدلاني أهمية دعم (يونيسف) لأطفال شعبنا، كذلك كل الشركاء الدوليين والمحليين، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية والحصار الاقتصادي، والذي يعود بشكل سلبي على واقع وخدمات الطفولة في فلسطين".





واستعرض أبرز المخاطر التي يعيشها قطاع غزة في ظل انتشار فيروس (كورونا)، موضحاً أن الوزارة تدفع باتجاه اتخاذ مختلف إجراءات السلامة العامة من خلال توفير المواد الصحية والتعقيم.





من جانبها، قالت إلمي "انها متحمسة للعمل في فلسطين لخدمة قطاع الطفولة في فلسطين، التي تعاني اليوم، ويلات الاحتلال وممارساته، وتبعات فيروس كورونا".

رام الله - دنيا الوطن