شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يُساهم بمبلغ 30.6 مليون يورو لدعم لاجئي فلسطين في لبنان

الاتحاد الأوروبي يُساهم بمبلغ 30.6 مليون يورو لدعم لاجئي فلسطين في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاتحاد الأوروبي في بيانه، تجديد التزامه بدعم لاجئي فلسطين، الذين يعيشون في لبنان من خلال مساهمة قدرها 30.6 مليون يورو من الصندوق الاسئتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي "مدد"، وستدعم المساهمة المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لاجئي فلسطين المقيمين في لبنان والقادمين من سوريا، وهذا كجزء من مساهمة أكبر بقيمة 43.2 مليون يورو، تغطي دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان.

وأفاد البيان، الذي وصل " دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن هذا كجزء أكبر من مساهمة أكبر بقيمة 43.2 مليون يورو، تغطي دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان.

وأوضحت، أنه إلى جانب تمويل الخدمات الحيوية، يشمل هذا الدعم الآثار التي أحدثتها أزمة (كوفيد- 19) على اللاجئين الفلسطينيين من سوريا المقيمين حاليًا في الأردن ولبنان، وكذلك المجتمعات المضيفة، واللاجئين الفلسطينيين، الذين يعيشون في لبنان والأردن.

وبينت بأن المساهمة تأتي تماشياً مع نداء الوكالة الطارئ للأزمة الإقليمية السورية لعام 2020 والأهداف الإستراتيجية للنداء العاجل للاستجابة لفيروس (كوفيد- 19)، مشيرة إلى أن اللاجئين الفلسطينيين هم من بين أكثر المتضررين من النزاع في سوريا والذي دخل عامه العاشر، فهم ما يزالون يواجهون مخاطر كبيرة في حين تبقى الاحتياجات كبيرة لأولئك الذين يعيشون في أماكن إقامتهم الأساسية، خلال نزوحهم المتعدد داخل سوريا أو في البلدان المجاورة.

وذكرت، بأن أكثر من 27،000 لاجئ فلسطيني من سوريا، فروا إلى لبنان، بسبب النزاع المستمر في سوريا، وإن المساهمة السخية من الاتحاد الأوروبي، تمكن الوكالة من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان، بما في ذلك الحماية والتعليم والرعاية الصحية، كما ستمكن هذه المساهمة (أونروا) من تقديم مساعدات نقدية طارئة لتغطية الاحتياجات الأساسية لعائلات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا التي تعيش في لبنان والمساعدة في التخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس (كوفيد- 19).

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