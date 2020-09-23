فلسطين تُسجل ثلاث حالات وفاة و503 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تسجيل 3 حالات وفاة و503 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) و819 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن، باستثناء مدينة القدس، حيث لم ترد لها أي معطيات جديدة.





وأضافت الكيلة في بيان صحفي لها، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 73.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 26.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة، سجلت لمواطنة (83 عاماً) من بيتلو، ومواطن (90 عاماً) من مدينة رام الله، ومواطنة (69 عاماً) من الخليل.





وأضافت، أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (150)، محافظة نابلس (64)، محافظة بيت لحم (79)، محافظة قلقيلية (24)، محافظة رام الله والبيرة (18)، جنين (14)، سلفيت (10)، أريحا والأغوار (11)، طولكرم (50)، طوباس (2) قطاع غزة (73)، ضواحي القدس (8).





وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (123)، محافظة جنين (86)، محافظة طولكرم (22)، محافظة قلقيلية (35)، محافظة نابلس (171)، محافظة أريحا والأغوار (118)، محافظة سلفيت (7)، محافظة طوباس (20)، قطاع غزة (90)، ضواحي القدس (147).





ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي .

رام الله - دنيا الوطن